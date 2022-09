IMPALLOMENI, Viola non in crisi ma manca il gol

A TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni, il quale ha parlato anche del momento non brillante della Fiorentina.

La Fiorentina ieri ha deluso

Per me i fischi a Italiano sono ingenerosi. Ho visto una Fiorentina dominante, che crea tanto ma poi deve entrare in rete. Il problema del gol parte da lontano, anche lo scorso anno, se vediamo gli esterni, non hanno reso. Bisogna avere pazienza con le punte, soprattutto con gli esterni che non hanno numeri importanti. E' un problema, come ha detto il tecnico, non bisogna nasconderlo, ma denunciarlo. Non è una squadra in crisi, tutt'altro, ha gioco ma deve trovare i numeri. Servono delle prestazioni convincenti e che portino gol. Italiano lo sa".

Errori di mercato dunque, in particolare per la punta?

"Il dubbio viene. Devi avere un'attitudine per il gol che qui non c'è. Cabral e Jovic non sono scarsi ma non hanno l'istinto del gol puro. Ad esempio Mitrovic del Fulham sarebbe stato ideale per Italiano e Firenze. Avrebbe sostituito alla grande uno come Vlahovic".