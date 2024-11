IMPALLOMENI, Kean che determinazione. 2° gol da fuoriclasse

FirenzeViola.it

L'ex calciatore, ora giornalista, Stefano Impallomeni, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione "Maracanà". Tra i tanti temi trattati anche lo straordinario periodo di forma di Moise Kean. Questo il suo pensiero sul centravanti azzurro: "La Juventus ha fatto una scelta, gli hanno voluto subito bene, ha risposto da ragazzo maturo, ha una determinazione straordinaria e grandi qualità tecniche. Il secondo gol è da fuoriclasse vero. E' un giocatore molto forte".

Impallomeni poi ha parlato anche del sostituto alla Roma di Ivan Juric

"E' una situazione talmente particolare, Roma la conosciamo, serve qualcuno cosa significa salvare una squadra e ne sa di queste situazioni, come Ranieri. Per il resto non so cosa pensino gli americani. Possono anticipare il nuovo corso e magari Allegri o Mancini. Entrambi sono bravi, c'è da gestire e non da inventarsi qualcosa, serve uscire dalle secche e piano piano ricostruire una identità, quando uscirai dalle secche. La Roma è in zona retrocessione ormai".