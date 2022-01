IMPALLOMENI, Juve da 3-5-2 con DV9. Lui deve...

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, dell'arrivo di Dusan Vlahovic in bianconero. Queste le sue dichiarazioni: "In questo momento la Juventus è più squadra, non perde da nove partite, fa fatica a creare gioco, è vero. Servono gli strappi dei giocatori di qualità, che devono entrare in forma. Deve raggiungere la Champions pensando sì al risultato, rimanendo coperti ma colpendo in ripartenza. Io farei un 3-5-2 con Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce, con Vlahovic-Morata e Dybala dietro. Vlahovic deve essere messo in condizione di essere letale. Anche Kulusevski può provare al posto di Alex Sandro. Deve trovare una quadra questo ragazzo, lo vedo troppo spaurito".