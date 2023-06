IMPALLOMENI, Italiano? Ieri ultimo atto con la Fiorentina

FirenzeViola.it

Queste le dichiarazioni di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, all'indomani di Fiorentina-West Ham: "La Viola ha buttato via una grande occasione. Difficile che possa ricapitarle. Sono un suo grande estimatore, ma Italiano ha meritato di perdere però. Il minuto 90 non è come il 12', ha fatto un errore imperdonabile. Ha avuto occasioni comunque. Il suo motto è difendere bene e attaccato benissimo, ieri ha difeso malissimo e attaccato benino. Italiano ha fatto un percorso straordinario a Firenze ma credo che siamo all'epilogo. Non è possibile che interpreti le partite sempre allo stesso modo. Lui deve far tesoro di queste esperienze. Passerà alla storia per le due finali perse. Ha preso un gol inammissibile a quei livelli in quel momento".

Chi poteva essere il leader di questa Fiorentina?

"Non va demonizzato un allenatore, è un percorso di crescita che deve ancora fare. Secondo me è traumatico quello che è accaduto, ha visto il suo lavoro rovinato dall'interpretazione di due finali per mancanza di esperienza. Nella Fiorentina non ci sono grandi personalità, ci sono ottimi giocatori, ottimi gregari, lui ha portato lì la squadra ma non li ha portati a vincere. Sono due finali differenti ma perse, ieri ha perso l'occasione della vita. Se non quagli quando puoi è grave. Non ha giocato come avrebbe potuto. La Fiorentina non ha sviluppato nulla, loro erano perforabilissimi. Dopo l'1-1 potevi fare di più ma non lo ha fatto. E' mancata all'appuntamento per le solite amnesie e per inesperienza".

Chi vede per la panchina Viola?

"Se fa tesoro di questi dettagli Italiano potrebbe anche andare a Napoli al posto di Spalletti. E magari potrebbe la Fiorentina dare una chance ad Aquilani che sta facendo molto bene nella Primavera".