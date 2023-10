IMPALLOMENI, Ieri ho rivisto la Fiorentina di Napoli

FirenzeViola.it

Così Stefano Impallomeni, ex calciatore e oggi opinionista, ha parlato di Fiorentina nel corso di Maracanà, su TMW Radio.

Come valuta Lazio-Fiorentina?

"Bella partita, risolta da Immobile, bel ritorno. Sull'arbitraggio poi c'è da dire qualcosa. L'arbitro bravo è quello che trasmette serenità ai 22 in campo, panchine comprese. Ieri invece era ansioso, indeciso, ha trasmesso un po' di nervosismo a una partita bella. Poteva condurre la partita in maniera differente".

Con chi esce con più certezze?

"La Fiorentina mi ha impressionato. Ho sentito Gasperini che ha detto che avere l'Europa è meglio, perché hai una consapevolezza diversa. Ieri la Fiorentina mi ha ricordato quella di Napoli, arrembante, e ti aiuta ad avere questo atteggiamento l'Europa".

Lazio e Fiorentina sono da Champions?

"Perché no? E' un campionato strano. In questo momento, il Milan ha troppi infortuni e questo può incidere. Sono aggredibili squadre come i rossoneri, il Napoli. Sarà una lotta serratissima dove le frizioni di spogliatoio, gli infortuni e tanti altri fattori incideranno".

Kean titolare con la Fiorentina?

"Lo ritiene un titolare. Se partisse dalla panchina a Firenze sarebbe una scelta dolorosa. Oggi è lui titolare, poi accanto puoi metterci chi vuoi. Io partirei con lui e Chiesa, o con Milik".