IMPALLOMENI, Amrabat va blindato immediatamente

A parlare di Serie A e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni: "Amrabat? Ha fatto fatica a inserirsi nella Fiorentina ma ora ha imparato a muoversi meglio in mezzo al campo. Col Verona faceva un po' tutto lui, ma per la Fiorentina ora è un giocatore importante. E' destinato a crescere, credo che molti club lo cerchino. Io lo blinderei. Se arrivano dall'estero è difficile. Perché a parte il caso Juve, in Italia si fatica tanto".