Il Betis offre 9 mln al Verona per Ghilardi: la Fiorentina detiene il 50% della rivendita

Si muove il Real Betis per Daniele Ghilardi, difensore messosi in mostra con la maglia del Verona nell'ultima stagione e su cui la Fiorentina detiene ancora il 50% della futura rivendita. Il classe 2003 è cresciuto nel settore giovanile viola e proprio il club di Commisso l'ha ceduto mantenendo il controllo sull'incasso di metà cartellino, motivo per cui rimane interessato agli sviluppi di mercato sul suo conto.

Come quello raccontato poco fa da Sky Sport, secondo cui il club andaluso avrebbe presentato agli scaligeri un'offerta da circa 9 milioni per Ghilardi. La Fiorentina osserva da spettatrice interessata, tra Betis ed Hellas i contatti sono vivi e si attendono aggiornamenti.