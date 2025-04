Ikoné dopo il gol: "Felice di essere a Como. Ho giocato sempre in squadre belle"

L'attaccante del Como Jonathan Ikoné, protagonista oggi nella vittoria dei lariani contro il Monza con il gol dell'1-1 momentaneo, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida esterna vinta per 1-3 e valevole per la 31^ giornata di Serie A. Sei felice? La domanda per il calciatore di proprietà della Fiorentina:

"Sono contento di essere qua, il mister mi dà fiducia. Sono assolutamente felice sia per il gol che per la squadra, spero di fare sempre di più".

Quanto è bello il Como di Fabregas?

"Ho giocato sempre in squadre belle, ora devo spingere per il Como e basta".