Ufficiale Ikoné al Como: l'annuncio e la formula della cessione del francese

Dopo giorni di trattative e dopo le visite mediche effettuate nella giornata di ieri, Jonathan Ikoné è ufficialmente un nuovo giocatore del Como. "Sono veramente contento di essere qui e farò di tutto per aiutare la squadra a vincere" sono le prime parole del francese dopo la firma e l'annuncio da parte della sua nuova squadra. Ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sul sito del club comasco:



"Como 1907 è lieto di annunciare che Nanitamo Jonathan Ikoné si è unito al club dall’ ACF Fiorentina in prestito con opzione di acquisto fino al termine della stagione

L’internazionale francese, che ha segnato al suo debutto in prima squadra, ha fatto parte della Youth Academy del Paris Saint-Germain prima di compiere il suo debutto da professionista proprio con il PSG nel 2016. Nel 2018 Ikoné si è poi trasferito al Lille OSC, dove ha svolto, durante la stagione 2020/21, un ruolo fondamentale nella conquista del titolo di Ligue 1, prima di approdare alla Fiorentina nel gennaio 2022".



Nella stagione in corso, Ikoné è sceso in campo in 23 occasioni in tutte le competizioni con la maglia della Fiorentina, collezionando 4 gol in Conference League e un assist. Il francese invece non ha segnato nessuna rete e non ha aiutato la squadra con nessun assist in Serie A in questo campionato.