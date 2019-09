IFAB, Al vaglio la "sostituzione temporanea"

EX VIOLA CACIA, DEL PIACENZA L'UNICA MAGLIA CHE HO BACIATO Una gara da ex, quella che domenica attende Daniele Cacia, attaccante che ha giocato anche alla Fiorentina e che ritroverà da avversario quel Cesena in cui ha militato nella stagione 2016-2017. Ma il presente si chiama Piacenza, e proprio in merito a questo,... Una gara da ex, quella che domenica attende Daniele Cacia, attaccante che ha giocato anche alla Fiorentina e che ritroverà da avversario quel Cesena in cui ha militato nella stagione 2016-2017. Ma il presente si chiama Piacenza, e proprio in merito a questo,... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 19 Settembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi