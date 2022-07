IERVOLINO, Piatek vicino. Ranieri? Niente trattative

Il paatron della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato in esclusiva a Tuttomercatoweb delle operazioni di mercato della sua società, confermando l'interesse per Piatek e il gradimento di Ranieri pur non essendoci trattative aperte per il terzino al momento.

Chi sarà il partner di Bonazzoili in attacco? "Posso dire che sono tutti veri i nomi che stanno circolando. Pinamonti è un calciatore che ci piace molto, per Maupay è stata fatta una offerta ufficiale e sapete benissimo come si stiano evolvendo le cose. Piatek è quello più vicino alla Salernitana, stiamo lavorando alacremente per metterlo a disposizione dell'allenatore entro pochi giorni. Posso dire che il calciatore è felicissimo di giocare in Italia e di indossare la maglia granata, ora stiamo limando gli ultimi dettagli con l'Hertha Berlino. Ci sono stati dei passi in avanti, a metà della scorsa settimana ero convinto mancasse soltanto la firma. Nel periodo del mercato, però, può accadere veramente di tutto: rilanci, inserimenti, dietrofront. Ma noi siamo sempre sul pezzo, a prescindere dal nome posso dirvi che la Salernitana prenderà una grande punta. E non dimenticherei il valore degli elementi già in rosa, compreso un campione come Ribery".

Ranieri torna a Salerno? "Posso dire che stimo molto il ragazzo, l'ho detto pubblicamente pochi giorni fa. Ma, nell'incontro che faremo con il direttore e con l'allenatore di queste ore, non è un tema all'ordine del giorno. Ad ora non c'è nessuna trattativa per riportarlo a Salerno".