IACHINI, Problemini non incideranno sulle decisioni

Queste le parole di Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, a Sky Sport dopo il pareggio con il Parma: "Io cerco di lavorare in maniera più serena possibile e per far sì che i giocatori diano il meglio di loro stessi. Sicuramente può dare fastidio che escano voci su una squadra che non è con l’allenatore, oggi hanno dimostrato il contrario. Rinunciare all’ultimo a Callejon non è stato facile, non vedere in campo questi ragazzi non è facile. Questa è una squadra destinata a fare sempre meglio con il recupero di questi giocatori. Ho tirato fuori la squadra da un ambiente che stava soffrendo la scorsa stagione. Abbiamo fatto una grande rincorsa, quest'anno c'è stato qualche problemino ma non sono cose che andranno ad incidere su quello che verrà deciso in merito al mio futuro. I ragazzi sanno che l'obiettivo resta arrivare nella parte sinistra della classifica e ancora mancano tante partite".

I gol degli attaccanti che mancano?

"Abbiamo pagato dazio con qualche rimonta che a livello emotivo ci ha toccato psicologicamente. Poi gli errori ci hanno messo un po' di paura, inconsciamente capita di soffrirli. Stiamo lavorando per migliorare sotto questo aspetto e oggi ho visto una buona gara da parte dei miei giocatori in difesa. Dobbiamo tornare ad essere la migliore difesa del campionato, poi i gol arriveranno".