TRIVENETOGOAL, Tessmann, ACF lo molla: ma è in uscita

La Fiorentina prenderà Amir Richardson, dopo aver raggiunto nella giornata di giovedì scorso un accordo con il Reims. La Viola ha così abbandonato la pista che portava a Tanner Tessmann: un'operazione che sembrava ben indirizzata ma che invece alla fine della fiera è sfumata, facendo virare il club toscano su un altro centrocampista. Ma Tessmann, stando a quanto riferito da Trivenetogoal, resta in uscita dal Venezia.

Il club arancioneroverde, infatti, è pronto a prendere Hans Nicolussi Caviglia dalla Juventus. Il portale scrive che, dopo alcune ore di riflessione, la società ha deciso di andare avanti nella trattativa per l'ex Sudtirol e Salernitana, per il quale era già stata raggiunta un'intesa con la Vecchia Signora per quattro milioni di euro più uno di bonus.