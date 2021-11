TNTSPORTS, A gennaio lotta ACF-Juve per Alvarez

Julian Alvarez è un profilo che interessa molto alla Fiorentina. Lo confermano anche dall'Argentina, dove sono sicuri che nel prossimo mercato sarà una vera e propria lotta tra la squadra viola e la Juventus per acquistare il giocatore. A lanciare la notizia è Tnt Sport Argentina, che racconta come la Juve si è fatta sotto nelle ultime ore, con l'intenzione di mandare un componente della società a vedere Brasile-Argentina tra una settimana proprio per vedere più da vicino l'attaccante del River Plate convocato dall'Albiceleste. Il River Plate proverà a far rinnovare il calciatore fino all'ultimo, alzandogli la clausola rescissoria, ma sempre secondo l'emittente, l'interesse viola rimane molto forte. Entrambe le squadre sarebbero pronte ad acquistarlo subito già a gennaio, e la sensazione è che la Fiorentina dovrà battera un alta concorrenza.

"JUVENTUS Y FIORENTINA🇮🇹 SE PELEAN PARA COMPRAR A JULIÁN ÁLVAREZ AHORA"



La BOMBA de @HernanSCastillo en #HalconesyPalomas



¿Cómo hace River para plantarse? ¿Puede? 🤔 pic.twitter.com/FYkgckm8y4 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 10, 2021