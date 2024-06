TMW, Palladino a Firenze: incontro con dirigenza viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Raffaele Palladino si avvicina sempre più alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto da TMW l'allenatore si trova in queste ore a Firenze e nel pomeriggio di oggi, prima di cena, ha incontrato per la prima volta dal vivo la dirigenza della società viola, parlando di quello che potrebbe essere il suo futuro nel capoluogo toscano a partire dalla prossima stagione.

Dopo l'incontro con la dirigenza della Fiorentina lo stesso Raffaele Palladino si è fermato a cena a Firenze insieme al suo procuratore, per raccontargli i dialoghi avuti poche ore prima e confrontandosi in vista dei prossimi giorni, quando le parti si rivedranno sicuramente per arrivare alla fumata bianca. Con tutte le varie società di Serie A che giorno dopo giorno stanno sistemando le rispettive panchine, anche la Fiorentina si avvicina a quello che potrebbe essere il suo nuovo allenatore. Intanto Palladino ha avuto il suo primo contatto ufficiale con il club, dal vivo, a Firenze. Nelle prossime ore arriveranno novità importanti.