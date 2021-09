TMW, Nessun passo in avanti per rinnovo DV9

Il lunghissimo lavoro ai fianchi della Fiorentina e di Rocco Commisso nei confronti di Dusan Vlahovic continua a non convincere il centravanti serbo. Secondo quanto riporta TMW, la fumata bianca è sempre sembrata essere vicina, ma non è mai arrivata. Vlahovic comunque è voluto rimanere a Firenze per completare il suo percorso ed ha avuto un inizio di stagione ottimo con Italiano.

Sono stati tanti i contatti tra l'entourage ed i viola, ma c'erano di mezzo precedenti problemi di natura economica con il procuratore di Vlahovic. Successivamente ne sono sorti altri per l'eventuale mandato alla cessione, la percentuale da riconoscere sia a lui che al classe 2000, per i bonus e per i controbonus. Commisso ha alzato la proposta fino a 4 milioni di euro più parte variabile, ma ancora Vlahovic non ha firmato.

La situazione non è delle più semplici e la tentazione di non rinnovare per lui rimane visto che la Fiorentina avrebbe voluto inserire anche una clausola da 80 milioni di euro. Secondo TMW, la sensazione è che alla fine Vlahovic non rinnovi e i viola dovranno cederlo per una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro perché altrimenti lo perderebbero a zero l'anno seguente. Rimane comunque non da scartare l'ipotesi di un prolungamento.