Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato del forte interesse della Reggina nei confronti di Gabriele Gori, attaccante della Fiorentina lo scorso anno in prestito al Cosenza. È di oggi, però, la notizia che l'Ascoli nelle ultime ore ha sorpassato il club calabrese (dove i Viola hanno già mandato in prestito Dutu, Pierozzi e Agostinelli) per il giocatore.