TMW, Genoa e Monza al lavoro per l'acquisto di Cistana

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

Il Brescia affronterà il mercato invernale con un occhio verso le uscite. Il più richiesto resta Andrea Cistana, negli anni sempre accostato a squadre di Serie A ma iper valutato dal club che, di fatto, non lo ha mai lasciato andare. La decisione è già stata presa dal difensore, che non ne fa una questione di soldi ma di opportunità: vuole giocare in A e ci sono un paio di club interessati, il particolare il Monza (anche se non è da escludere il Genoa). Per lui, come per gli altri, la cessione non avrà un carattere monetario.