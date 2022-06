TMW, Fiorentina e Milan su Arteaga del Genk. Il punto

Gerardo Arteaga potrebbe lasciare il Genk in questa finestra di calciomercato. Come scrive TMW, il terzino sinistro messicano classe '98, che nella notte tra giovedì e venerdì sarà impegnato in un match amichevole contro l'Uruguay, è monitorato da diversi club tra cui Fiorentina e Milan. Terzino sinistro di piede mancino, Arteaga nell'ultima stagione ha collezionato più di 40 presenze complessive ed è stato protagonista con 4 assist. Ora può fare il salto di qualità, anche in virtù di un contratto in scadenza tra un anno: la sua valutazione si aggira sui 4 milioni di euro.