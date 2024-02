TMW, Dionisi a forte rischio esonero: a ore la decisione

FirenzeViola.it

Aleggia l'ombra dell'esonero sul nome di Alessio Dionisi. Come riferisce Tuttomercatoweb.com, subito dopo la sconfitta di oggi con l’Empoli c’è stata una riunione all’interno della società del Sassuolo per capire il da farsi. Anche in queste ore Giovanni Carnevali e Giovanni Rossi stanno ulteriormente facendo le loro valutazioni, ma l’orientamento sembra quello di cambiare. Anche per dare una scossa a tutto l’ambiente.

I neroverdi si ritrovano invischiati nella lotta per non retrocedere e nelle prossime ore la decisione potrebbe essere comunicata. Già domani dovrebbero esserci novità. Da capire ancora il possibile successore di Dionisi - chiosa TMW -.