TMW, Dinamo rifiuta altra offerta dell'Ajax per Sutalo. Ora...

Dopo le due offerte già presentate dall'Ajax, il club olandese si vede rifiutare anche l'ultima offerta, dal valore di 19 milioni di euro per la parte fissa, più 4 di bonus, per il difensore Josip Sutalo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, inoltre negli ultimi giorni si è interessato anche il Nottingham Forest, anche se resta dietro a Fiorentina (pista comunque molto complicata) e Leverkusen che in questo momento si trova avanti a tutti nella corsa al talento croato, anche se ancora non ha fatto alcuna offerta concreta.

La Dinamo, forte dell'interesse di tante squadre, spera in un'asta al rialzo ed ha alzato la richiesta a 25-30 milioni di euro. Il club olandese adesso sta valutando altri tre nomi al posto del croato, due dalla Serie A: Martin Erlic del Sassuolo, Nehuén Pérez dell'Udinese e Valentin Gomez del Velez (ex obiettivo della Fiorentina).