TMW, Contatto Fiorentina-Botafogo per il portiere Perri

Come anticipato da Tuttomercatoweb.com nei giorni scorsi, Lucas Perri, portiere del Botafogo, può diventare un'opzione per la Fiorentina. In pole per il ruolo di numero in casa viola resta Grabara, portiere del Copenaghen per cui la Fiorentina sta lavorando alacremente da settimane ma la dirigenza viola mantiene i contatti vivi anche per l'italo-brasiliano. La Fiorentina infatti dopo un primo sondaggio con gli agenti del calciatori avrebbe ancche avviato i dialoghi con il Botafogo.

Il prezzo è intorno agli 8 milioni e il calciatore è seguito anche da una squadra inglese e una francese. Un’opzione in più in caso la trattativa per Grabara, per il quale c'è comunque ottimismo. L'eventuale ipotesi italiana è Audero, adesso numero uno in casa Sampdoria ma che potrebbe anche partire di fronte ad un’offerta interessante