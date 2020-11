TMW, Avanti con Iachini: Parma la partita decisiva

Situazione stabile. Salvo sorprese, riporta in questi minuti TuttoMercatoWeb, Beppe Iachini continuerà a guidare ancora la Fiorentina. Si va quindi verso la conferma della fiducia al tecnico anche in vista dei prossimi impegni. La partita contro il Parma potrebbe fare da spartiacque. Al momento nessun segnale di cambiamenti né per quanto riguarda l’allenatore e né il direttore sportivo Pradè.