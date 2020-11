TGR RAI, Tre opzioni sul tavolo per il dopo Iachini

Sono ore che la Fiorentina sta ragionando sul da farsi sulla questione allenatore. Tra le opzioni c'è stata anche quella di dare la squadra in mano al tecnico della Primavera Aquilani, opzione poi caduta nel vuoto. Sembra ormai evidente che Iachini sarà in panchina anche nella gara di Parma, dopodiché le strade tra allenatore e società sono destinate a separarsi. Tuttavia i dirigenti viola hanno richiamato anche i giocatori in seguito alle prestazioni non entusiasmanti dell'ultimo periodo. Per la nuova direzione tecnica, come si apprende dall'edizione odierna del Tgr RAI Toscana, la Fiorentina ha in lizza tre nomi: Maurizio Sarri, prima scelta e sogno di tutti. Costa tanto per il contratto, ma anche per le garanzie sulla squadra. La seconda opzione è Vincenzo Montella, avvantaggiato dalla questione contratto e dal fatto che l'attuale organico si sposa con la sua idea di gioco. Tuttavia per il campano ci sono anche una serie di motivi che lo terrebbero lontano dall'accettare un nuovo contratto: il modo in cui si è lasciato con la società in primis. La terza scelta, invece, ricadrebbe su Cesare Prandelli, fiorentino d'adozione e amatissimo dalla tifoseria. Sarebbe anche disposto a fare da traghettatore fino alla fine della stagione per rimettersi in gioco personalmente e anche per dimostrare quanto tiene alla Fiorentina. Sono ore di continui contatti per il dg Joe Barone, anche se alla fine, come sempre, deciderà Commisso. Il presidente ha detto ai suoi di analizzare tutte le alternative possibili prima di decidere.