SKY, La Fiorentina offre 20 milioni per Nico Gonzalez

Nome nuovo, anche se non è la prima volta che viene accostato alla Fiorentina in senso assoluto, per il mercato viola da Sky Sport. Trattativa che va avanti da una settimana in gran segreto per Nico Gonzalez dello Stoccarda, classe '98 di piede mancino che fa parte della Seleccion argentina. Esterno d'attacco, la Fiorentina sarebbe arrivata ad offrire 20 milioni di euro per lui: il club tedesco ne chiede 3-4 in più, la distanza potrebbe essere colmata con i bonus.