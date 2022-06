SKY, Dodo, passi avanti: cresce fiducia dei viola

Passi in avanti per Dodo per quanto riguarda la fascia destra della Fiorentina, secondo quanto riportato da SkySport: in base a quanto riferito dall'emittente satellitare, cresce la fiducia in casa viola per arrivare al terzino brasiliano dello Shakhtar, che resta la priorità per prendere il posto di Odriozola. I viola sarebbero arrivati ad offrire fino a 14 milioni di euro per il giocatore: la trattativa va avanti, oggi giornata importante ma non decisiva.