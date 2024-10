NAZIONE, Incontro Commisso-Funaro entro la settimana

Sulle pagine odierne de La Nazione vengono date alcune notizie a proposito della questione legata allo stadio Franchi di Firenze: la proposta del patron viola, Rocco Commisso, di offrire fondi per concludere il restyling in cambio di ’controllo’ e probabilmente una maxi concessione, è ancora nell’aria. Forse, sarà anche al centro dell’incontro fra tecnici del Comune e quelli della Fiorentina che si terrà entro la fine della settimana.

L’obiettivo del vertice, al quale non è esclusa la partecipazione della sindaca Funaro e di Commisso stesso: abbozzare un cronoprogramma per due stagioni. E, a questo punto, per il patron vedere quali sono le condizioni di offerta in caso del suo ingresso con un progetto di finanza.