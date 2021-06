DRAGO, Incontro agente-Atletico: la situazione

Bartomej Dragowski e un futuro che può essere lontano dalla Fiorentina a patto che arrivi la giusta offerta, superiore ai 15 milioni di euro. Come riporta TMW, l'entourage dell'estremo difensore polacco nelle ultime ore ha incontrato anche l'Atletico Madrid, che ha espresso il suo apprezzamento per Dragowski ma non ha fatto alcuna mossa concreta. L'impressione, per ora, è che Dragowski possa essere più un'idea per il futuro, visto il ruolo centrale nell'attuale Atletico di Oblak.