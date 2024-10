CORR. FIO, Gioie e dolori nella vittoria al Via del Mare

FirenzeViola.it

Tra la gioia per la vittoria di ieri contro il Lecce ci sono anche note stonate come l'infortunio di Albert Gudmundsson: il 10 dei viola ha giocato poco più di 5 minuti perché dopo un controllo a seguire si è accasciato a terra lasciando il campo con il supporto dello staff medico. In chiusura di primo tempo è poi toccato a Moise Kean che all'intervallo ha lasciato il campo perché calciando ha avvertito dolore alla caviglia sinistra, riportando un trauma distorsivo.

Nonostante ciò, come riporta il Corriere Fiorentino, arrivano sicuramente segnali incoraggianti dalla vittoria in Salento come ha affermato post-gara il vice di Palladino Stefano Citterio, dicendo che dopo le difficoltà iniziali vede già enormi passi in avanti. La dimostrazione è che, nonostante l'infortunio di Gudmundsson, è entrato in campo Lucas Beltran che ha fatto benissimo riuscendo anche a segnare. Dal secondo tempo della sfida contro la Lazio, tornando con la difesa a quattro, sono arrivati anche i punti e adesso, nonostante i quattro pareggi, la classifica sorride alla Fiorentina.