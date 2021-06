CASTRO, Saluti e in bocca al lupo da Minervino: c'è Rachele

Gaetano Castrovilli, come noto, era in Puglia quando è arrivata la chiamata azzurra. Così ha preso armi e bagagli ed è andato a Roma in ritiro, lasciando nel suo paese di origine la compagna Rachele Risaliti. L'ex miss Italia fiorentina sta rientrando oggi dalla Puglia, ma prima ha presenziato ad un evento di una cooperativa sociale (l'hospice Karol Wojtyla in particolare) organizzato per ringraziare il giocatore che a Firenze ha sempre fatto sentire la sua vicinanza. Non potevano mancare una torta a lui dedicata e tanti palloncini...viola, oltre al maglie e palloni azzurri per l'in bocca al lupo al giocatore e all'Italia.