Hummels annuncia il ritiro dopo una stagione pazza. Iniziata con l'autogol al Franchi

Poche ore fa, attraverso un annuncio fatto sui suoi canali social, Mats Hummels ha dato l'addio al calcio. Il centrale della Roma smetterà a fine stagione, l'unica disputata in Italia nella sua intera carriera. E Tuttomercatoweb.com, nel giorno del suo annuncio, ha ripercorso le tappe principali della sua avventura calcistica in Serie A.

Sotto la gestione di Daniele De Rossi, l'ex Bayern Monaco, a causa di una condizione fisica non ottimale, non scende mai in campo. Tanto che il 27 ottobre, giorno del suo esordio, sulla panchina giallorossa siede Ivan Juric. Per lui 24' disastrosi sul prato del 'Franchi', certificati dall'autorete che sancisce il 5-1 finale per la Fiorentina, appena 4' dopo il suo ingresso in campo. Da quel momento, per le successive tre gare sotto la guida del tecnico croato, solo panchina. Per rivedere il 15 giallorosso in campo toccherà, infatti, aspettare il 24 novembre, prima partita con Claudio Ranieri in panchina. Per la prima di 17 apparizioni finora, condite anche dal gol segnato al White Hart Lane di Londra contro il Tottenham in Europa League. Il punto più basso è legato sempre alla competizione UEFA quando nel match contro l'Athletic Bilbao (ritorno degli ottavi di finale) il tedesco si fa espellere dopo appena 11' di gioco a seguito di un errore in disimpegno che lo costringe al fallo da ultimo uomo su Sannadi. Una 'follia' che spalanca le porte della vittoria e del passaggio del turno alla formazione basca.