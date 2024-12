HELLAS VERONA, Addio Zanetti. Al suo posto Sammarco?

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Sono ore calde in casa Hellas Verona dove oggi è stato deciso l'esonero di Paolo Zanetti, a cui non è stata perdonata la dolorosa sconfitta in casa contro l'Empoli e un ultimo periodo di brutti risultati tra cui anche la sconfitta contro la Fiorentina.

Come riporta Sky Sport, la società scaligera dopo le riflessioni ha deciso di sollevare dall'incarico il proprio allenatore ed è partita la ricerca al sostituto, con l'ipotesi che porta a Paolo Sammarco, già allenatore della Primavera scaligera, che sta crescendo in quotazioni. Sammarco non è in possesso del patentino Uefa Pro, ma, come precisato dall'emittente, il Verona punta ad ottenere una deroga per un mese dall’Aia così da poter traghettare l’Hellas verso la nuova società.