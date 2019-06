HELLAS, Simeone è l'alternativa a A. Donnarumma

Il Verona cerca un attaccante per il ritorno in Serie A. Il tecnico Ivan Juric segue Alfredo Donnarumma (28), che ha trascinato nella massima divisione il Brescia a suon di gol, mentre in seconda fila c'è Giovanni Simeone (23) della Fiorentina. L'attaccante argentino - scrive L'Arena - a Firenze guadagna meno rispetto a Giampaolo Pazzini (34) e la Viola vorrebbe cederlo a titolo definitivo, ma i gialloblù non possono acquistarlo a queste condizioni.