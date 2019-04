HALLFREDSSON, Interesse viola? Un piacere, ma...

Emil Hallfredsson è una delle più belle sorprese del campionato di Serie B. Con la maglia numero 10 del Verona ha conquistato la scorsa stagione la promozione dalla Lega Pro ed in questa stagione sta guidando gli Scaligeri in un vero e proprio miracolo. Tuttomercatoweb.com lo ha intervistato in esclusiva per un primo bilancio del presente, con un occhio anche al suo futuro. "La Fiorentina? L'interesse di squadre importanti lo prendo come un complimento, vuol dire che stai facendo bene. Ma non penso troppo al futuro, davanti a me ci sono ancora 3-4 mesi in cui concentrarsi solo a quanto accade sul terreno di gioco".