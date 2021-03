GUERINI, Lazio fa minuto di silenzio pre-allenamento

Dopo il lutto di ieri, la Lazio si è ulteriormente stretta attorno ai cari del giovane calciatore Daniel Guerini, scomparso in serata in seguito ad un tragico incidente a Roma. Oggi a Formello - si legge su TMW - prima dell'inizio della seduta, la squadra si è raccolta in un minuto di silenzio. Presenti Tare, Matri, Inzaghi e il gruppo dei calciatori. Tutti in cerchio nell'osservazione del minuto di silenzio, poi l'applauso e l'inevitabile commozione.