GUARENTE, Rispetto per Prandelli ma con Sarri...

L'ex centrocampista Tiberio Guarente è intervenuto per parlare di temi legati alla Fiorentina, in primis Sarri: "Con tutto il rispetto per Prandelli, ma penso proprio che sarebbe un grande acquisto. Un allenatore di altissimo livello: l'ho avuto a Empoli ed è davvero tra i pochi a ricercare il bel gioco in Italia".

Pioli, invece?

"Si merita tutti i successi che sta raccogliendo nel Milan, è uno che sa stimolare bene l'ambiente e con lui i rossoneri hanno ritrovato molte certezze".