GUAGNI, Preso un gol assurdo: il mio rammarico...

Queste le parole di Alia Guagni nel post partita di Juventus-Fiorentina ai microfoni di Sky: “Il rammarico è non essere partite forti come abbiamo fatto nel secondo tempo, abbiamo preso un gol assurdo e siamo dispiaciute. Abbiamo concesso troppo: sappiamo che possiamo mettere in difficoltà chiunque se andiamo a pressare alto, ma oggi non lo abbiamo fatto. Io arrabbiata? I sorrisi me li tengo per il campionato”.