GRAZIANI, Vlahovic non lo capisco. La Fiorentina...

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic: "Non capisco perché si sia irrigidito così e quanto vuole arrivare a guadagnare. La società viola gli dà l'opportunità sia a livello economico molto importante ma anche a livello sportivo. In questo momento però la Fiorentina non può permettersi di lasciar andare via Vlahovic senza che il serbo non porti un bel po' di milioni da poter spendere già nel prossimo mercato. A gennaio, quando la Fiorentina farà le sue mosse, capiremo tante cose".