Gravina: "Il calcio è fondamentale per pari opportunità e sociale"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Il calcio è fondamentale per valorizzare le pari opportunità e per il recupero sociale. Il mondo dei volontari contribuisce a rendere il calcio più bello e partecipato, il calcio fa bene all'Italia; non è solo uno slogan, ma una sintesi che rende l'idea della solidità del nostro movimento calcistico che la LND riesce a dimostrare quotidianamente durante la sua attività". Così Gabriele Gravina, presidente della Figc, durante l'evento "Sopra la barriera"che si è svolto presso l'Aula Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati.

"Oggi per noi è un motivo di grande privilegio poter prendere parte all'enfatizzazione del binomio tra sport e cultura - ha detto ancora Gravina -, dove l'unione tra lo sport e il cinema diventa veicolo di una serie di principi, valori e testimonianze che dimostra quanto sia fondamentale il mondo del calcio". "Infatti è capace di offrire opportunità alle persone che vivono in periferia e che lo vivono come un'opzione per scoprire delle condizioni di vita migliori", ha concluso il presidente della Figc. (ANSA).