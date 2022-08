GOTTI, Provedel? Può risolversi in tempi brevissimi

Si avvicina sempre di più l'inizio di stagione per lo Spezia, che domani scenderà in campo in Coppa Italia contro il Como. Il mister Luca Gotti ha parlato in conferenza stampa dei pericoli di questa partita ed ha sottolineato alcune tematiche importanti di mercato attorno a Provedel: "Il mercato è strano, relazionarsi con le altre società ti può portare ad eventi in tempi brevissimi, che possono smentirmi. Se per Provedel c'è una situazione con incastri che potrebbero avere tempi più brevi, non è questo ad oggi il caso di Maggiore e mi sento di poter dire che, se non ci saranno novità, domani sarà in campo".

Il futuro del portiere spezzino è importante anche per la Fiorentina in ottica di un possibile trasferimento di Dragowski in Liguria, oramai considerato esubero dal club viola.