GONZALEZ, Entusiasta e impaziente di iniziare, Quarta...

La Fiorentina pubblica sul proprio sito la prima intervista a Nico Gonzalez, direttamente durante il viaggio che lo ha portato a Firenze. Ecco le sue parole: "Sono molto contento di essere a Firenze, sono impaziente di iniziare e conoscere i miei compagni e di far parte di questo club. Era quello che desideravo ed ora che sono qui voglio sfruttare questa opportunità.

Dove sei stato n vacanza? Sono stato in Argentina con la mia famiglia, avevo bisogno di stare un po' con loro dopo aver fatto la Copa America ma ora è il momento di pensare alla Fiorentina e di dimostrare il mio valore. Sono contento, ho molta voglia di iniziare e di aiutare la squadra a fare bene.

L'esperienza in Copa America? Un'esperienza unica, all'inizio non sapevano se avremmo vinto la Coppa ma poi abbiamo acquistato fiducia partita dopo partita e sapevamo di poter mettere le mani sulla Coppa. Fortunatamente siamo riusciti a portarla a casa, la gente si è divertita e ci siamo divertiti anche noi.

Ti sei confrontato con Quarta e Pezzella? Sì, ho parlato molto con loro. Prima di firmare il contratto con la Fiorentina ho parlato molto con loro, soprattutto con Lucas, ho chiesto loro di spiegarmi come funzionassero le cose alla Fiorentina. E questo mi ha spinto a venire, so che mi aspetta un posto bellissimo. come ho detto spero di fare del mio meglio e di dimostrare quello che valgo e di portare in alto la Fiorentina.

Conosci già l'Italia? Sono già stato in Italia e mi è piaciuta molto ma mai a Firenze. E' un'avventura nuovo e me la godrò giorno per giorno. In Germania non ho potuto godermi molto le giornate ma qui sarà diverso. L'italiano lo capisco ma non lo parlo, ma so che se mi impegno tra qualche mese lo parlerò correttamente. Ma prima devo conoscere i miei compagni e inserirmi meglio. Sul fiorentino? Sono preparato (e pronuncia una frase dell'inno accennato dall'intervistatrice, ndr)

Cosa dico ai tifosi? Se giocherò darò tutto, se non giocherò sosterrò i miei compagni da fuori. Voglio solo dimostrare ai tifosi il mio valore e voglio che la Fiorentina arrivi il più in alto possibile. Sarebbe bello"