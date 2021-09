GONDO, Primo del reality di MTV a segnare in A

Cedric Gondo è il primo calciatore protagonista del reality "Calciatori - Giovane speranze" in onda nel 2012-2013 su MTV ad aver segnato un gol in Serie A in occasione della sfida pareggiata contro il Verona. Non può risultare nei calcoli Federico Bernardeschi, compagno di squadra dell'attaccante della Salernitana in quella Primavera della Fiorentina, perché non firmò la liberatoria per andare in onda perché voleva concentrarsi solo sul campo. Gli altri compagni che sono arrivati in A, ovvero Leonardo Capezzi, compagno di Gondo in granata, Lezzerini ed Empereaur, non sono mai andati in rete nella massima serie.