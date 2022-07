GOLLINI, Viola va già forte. Jovic? Al Real non a caso

Dopo la conferenza stampa di presentazione, arrivano anche le parole di Pierluigi Gollini a Sky Sport: "Torno da ragazzo maturo - sottolinea il nuovo portiere della Fiorentina - con una consapevolezza da giocatore importante e tanta voglia di dimostrare il mio valore. Ho trovato una Fiorentina che va forte, vedo grande potenziale, non dobbiamo porci limiti. La Conference? Deve essere affrontata per arrivare fino in fondo. Per la Roma è stato motivo di orgoglio, deve essere lo stesso per noi. Per migliorare bisogna puntare in alto. Noi come gruppo squadra dobbiamo cercare di fare il massimo. Italiano? Già allo Spezia si capiva che aveva idee importanti, sono felice di poter lavorare con lui. Jovic? Si è visto subito la sua qualità, per come controlla la palla e per la sua visione di gioco. Io credo che al Real Madrid non ci vai per caso. Pe noi sarà determinante".