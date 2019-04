GOBBI, Chiederei ad Ovrebo cosa aveva visto

Oggi è il giorno di una ricorrenza spiacevole per i tifosi viola: due anni fa, a Monaco, la Fiorentina fu vittima di torti clamorosi perpetrati dall'arbitro Ovrebo. Ai microfoni di Lady Radio il ricordo dell'ex viola Massimo Gobbi: "L'arbitro era lontanissimo e mi cacciò. Quando siamo rientrati negli spogliatoi c'era grande rabbia per l'accaduto. Il gol in fuorigioco l'ho visto dagli spogliatoi, ma ero tranquillo, pensando fosse fuorigioco netto. Poi quando ho visto che esultavano mi sembrò assurdo, incredibile. Il Mister e il presidente ci fecero i complimenti e dissero che potevamo farcela al ritorno. Pur facendo una grande partita non siamo riusciti a passare, sul 3-1 ci siamo schiacciati un po' ma loro non hanno avuto grandi occasioni. Poi trovarono questo grande gol, ma con un po' di esperienza con un fallo a centrocampo Robben non sarebbe riuscito a tirare. Il rammarico fu grande perchè abbiamo fatto un girone eccezionale vincendolo contro ogni aspettativa. Cosa penso di Ovrebo? Un arbitro non in condizione fisica adatta, sempre lontano dall'azione. Cosa gli chiederei? Che cosa pensa di aver visto..."