Giuseppe Rossi: "Grazie a tutti per il Pepito Day, una serata indimenticabile"

“Una serata indimenticabile, grazie al popolo viola, alla Fiorentina e a tutti i campioni che sono venuti al Pepito Day”. Così Giuseppe Rossi di ritorno negli States dal sito ufficiale durante il format "Buonasera Viola Park" ringrazia per l’incredibile affetto ricevuto sabato scorso durante la partita evento per celebrare il suo addio al calcio.

“Sono stati giorni pazzeschi che non dimenticherò mai. Tornare al Franchi è stata un’emozione indescrivibile attorniato da grandi campioni e grandi amici. Mi è stata data l’opportunità di allenarmi al Viola Park, ringrazio la dirigenza della Fiorentina, e ho parlato con il General Manager Alessandro Ferrari proprio della struttura incredibile che ha voluto il Presidente Rocco Commisso” ha detto Rossi “Un centro dovrei avrei sognato di allenarmi da giocatore e che adesso è destinato alla Fiorentina del futuro, ai giovani e ai talenti che vestiranno la maglia viola”.

“Sono colpito proprio da questo – ha aggiunto Pepito – e vedo una grande prospettiva. Noi con la serata di sabato abbiamo provato proprio a raccontare anche quanto senso di riconoscenza e di appartenenza ci sia verso la Fiorentina, Firenze e i suoi incredibili tifosi”.

“Mi sono commosso e ho potuto vivere insieme alla mia famiglia un momento indimenticabile”. Ma c’è spazio anche per un sorriso sul ‘non visto’…”Devo dirti che al momento di alzarsi in piedi per tornare a casa dopo la cena, beh, nessuno sì è mosso senza sentire qualche piccolo acciacco, mi sa che siamo un po’ invecchiati, ma con qualità come si è visto in campo”.