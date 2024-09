GIORDANO, Vlahovic? Va servito meglio, non si inventa i gol

FirenzeViola.it

Non è un gran periodo per Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus. Contro il Napoli il centravanti serbo è stato sostituito dopo appena un tempo nel quale non è mai risultato pericoloso toccando appena sei palloni, attirando su di se diverse critiche.

Ciò nonostante Bruno Giordano, ex attaccante di Lazio, Napoli e Bologna, va controcorrente e a 90º Minuto, a proposito del numero 9 bianconero, ha detto: "Non è un giocatore che si può inventare il gol, va servito, e la Juventus che vediamo in questo momento offre poco, offre poco all'unico attaccante. Vlahovic non può essere sostituito nel momento in cui non hai un'alternativa in panchina e giocare con un centravanti come Weah, che è tutto tranne che è un centravanti, visto che nasce terzino o ala, destra".