GIANNICHEDDA, Un rischio tenere DV9 fino a giugno

L'ex centrocampista della Juventus, Giuliano Giannichedda, ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic a TMW. Queste le sue dichiarazioni: "E' uno dei giocatori più interessanti a livello europeo è un 2000 e per me è uno su cui si scatenerà un'asta. Trovare un giocatore così giovane che fa gol e ha voglia e migliorarsi non è assolutamente facile".

La Juve potrebbe rinunciare al riscatto di Morata pur di provare a prenderlo...

"Così pare: ripeto, è giovane e forte e le big come la Juve sicuramente si informano e prendono notizie. Ai bianconeri manca uno così, il 9 per eccellenza che a livello fisico riempie l'area. Morata è un un buon calciatore, ma ha caratteristiche diverse, svaria di più".

Vlahovic potrebbe far bene anche in Premier, magari al Tottenham di Conte?

"In Premier sì, per fisicità e non solo. Il campionato inglese è fisico e ha tutte le caratteristiche per imporsi con quella sua voglia e serietà che sta dimostrando. Ma uno come lui può far bene ovunque, in Spagna, in Inghilterra...".

E la Fiorentina ora cosa deve fare? Cederlo a gennaio o a giugno per provare a tenere vive le speranze europeee?

"Per la Fiorentina è un giocatore importante, è un finalizzatore per eccellenza: Commisso ha provato a farlo rinnovare però lui ha rifiutato: chi ti dà i soldi a gennaio te ne dà meno a giugno. E' un rischio tenerlo fino a giugno, ma è incredibile che si sia creata questa situazione visto che si parla della scadenza tra un anno e mezzo. Di sicuro non può essere perso a zero".