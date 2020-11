GIANI, Tifo per Iachini, ma mi piacerebbe Sarri

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è intervenuto così in merito alle restrizioni applicate dal Dpcm: "Questa è una situazione che ci addolora. Dopo l'approvazione del Dpcm l'Italia è stata divisa in tre zone: rossa, arancione e gialla. La Toscana è nella gialla. Per quanto riguarda la didattica sarà n presenza nelle scuole medie ed elementari. Alle superiori sarà a distanza. Chi lavora negli ospedali ci dice che l'afflusso dei malati richiedeva obbligatoriamente una stretta. Queste decisioni prese mi sembrano un qualcosa di serio e organizzato. Riaprire i ristoranti? In questo momento, i dati non consentono la riapertura. Dobbiamo fare un sacrificio per ritrovare equilibrio. Non è previsto nel tempo breve una riapertura. Vi è comunque un rallentamento della curva rispetto alle scorse settimane. Oggi arriviamo a fare 20.000 tamponi in un giorno. I numeri adesso hanno un'altra proporzione rispetto a marzo. Dobbiamo continuare sulla logica del tracciamento in modo da isolare coloro che sono venuti a contatto con un positivo".

Sulla Fiorentina e Beppe Iachini: "Per me e la mia generazione Beppe è un campione. E' sempre stato il mediano per eccellenza. Io faccio il tifo per lui. I risultati nel calcio sono un qualcosa da cui non ci si può sottrarre. Prandelli? E' il numero uno. Cesare è un uomo che umanamente ha una ricchezza incredibile. Due persone mi emozionerebbero: Prandelli perché lo stimo moltissimo, e mi piacerebbe Maurizio Sarri, un tifoso viola eccezionale. Sarri l'ho conosciuto nel momento in cui ha vissuto la sua carriera in Toscana. E' un uomo che riesce a trasmettere tanto ai giocatori in campo. Sarei comunque contento se Iachini riuscisse a trovare il bandolo della matassa e invertisse la rotta".