GIANI, Su Agroppi: "Figlio della Toscana, un orgoglio"

Anche il presidente della Regione Eugenio Giani si unisce al cordoglio per la scomparsa di Aldo Agroppi, attraverso un post Facebook in cui lo ricorda così: "Con la scomparsa di Aldo Agroppi perdiamo un simbolo della Toscana e del calcio italiano. Uomo schietto, irriverente, grande bandiera del Torino, poi allenatore del Pisa e della Fiorentina, dirigente del Livorno e amato opinionista. La Toscana è orgogliosa di averti avuto come figlio. Fai buon viaggio, Aldo".