GIACINTI, Al CS foto tra bomber con Vlahovic

Ha debuttato nella parte finale della cocente sconfitta delle viola contro il Sassuolo, ora Valentina Giacinti è alla ricerca del primo gol con la maglia della Fiorentina. L'attaccante della Nazionale Italiana è stata il colpo del mercato invernale per quanto riguarda il calcio femminile. Per l'ex Milan per ora solo una manciata di minuti in viola nella debacle della squadra di Panico (sconfitta 6-1 dal Sassuolo); ora è tempo di rifarsi contro un'altra grande del campionato, la Juventus. Per questo la Fiorentina è a lavoro al Centro Sportivo Davide Astori, nel quale Giacinti ha incrociato anche Dusan Vlahovic, collega della squadra maschile, con cui ha scattato una foto che ha condiviso sui social e col quale, magari, si saranno scambiati alcuni consigli del mestiere.